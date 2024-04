ATP Montecarlo 2024 | Sinner | Musetti e Sonego | abbuffata di italiani agli ottavi nel Principato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sale la febbre nel Masters 1000 di: siamo arrivati allo spettacolare giovedì didi finale, la giornata prediletta per tutti gli appassionati nei Masters 1000 a 56 giocatori. Tanti match, tanto tennis di alto livello, con i big impegnati in test piuttosto probanti.di finale diche vedranno treal via come accaduto altre due volte nelle ultime cinque occasioni: era successo anche nel 2019 (Fognini,e Cecchinato) e lo scorso anno (e Berrettini). Proprio, che l’anno scorso raggiunse la semifinale, è il candidato principale a fare più strada in questo torneo: il debutto contro Sebastian Korda è stato straordinario e ha confermato tutto ciò che di buono avevamo visto ...