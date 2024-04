ATP Montecarlo 2024 oggi in tv | ordine di gioco 11 aprile | programma | streaming | italiani in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nuova giornata, la sesta in assoluto, per l’ATP Masters1000 di. Siamo al momento degli ottavi di finale, anche se dovranno essere completate due partite dei sedicesimi, quello tra Grigor Dimitrov e Miomir Kecmanovic (6-4 2-1 per il bulgaro) e quello tra Holger Rune e Sumit Nagal (danese avanti 6-3 2-1 e servizio, ma palla break per l’indiano. Quattro le partite in cui sono impegnati gli. Sul Court Rainier III, il centrale, Lorenzo Musetti affronta Novak Djokovic nella rivincita dello scorso anno quando l’azzurro riuscì ad imporsi in tre set. Subito dopo sarà seguito da Jannik Sinner, che se la vedrà con Jan-Lennard Struff per proseguire il proprio percorso. Per Lorenzo Sonego invece l’onore di chiudere ilsul Court des Princes: per lui la sfida con il padrone di casa Ugo Humbert. Sul ...