ATP Monte-Carlo | Musetti mette in crisi Djokovic ma niente bis | Nole avanti in 2 set

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 aprile 2024)2-4 al primo set,ci aveva sicuramente fatto un pensierino al bis. Eaveva visto i fantasmi.2023, ottavi di finale: in quasi 3 ore, dopo una pazzesca rimonta,eliminasulla terra rossa del Principato. Una vittoria storica per l’italiano, una delusione cocente per il srebo. Un anno dopo la rivincita, questa voltala porta a casa, pur soffrendo. Nel primo set, come detto, sotto 2-4,è costretto a rimontare fino al 7-5 che gli perdi evitare il tie-break. Nel secondo set il serbo vola4-1 con due break, subisce il rientro diche gli strappa il servizio del 4-3 ma è bravo a piazzare il controbreak ...