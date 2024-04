ATP Monte-Carlo | chef Sinner | “Struff-oli” cotto in due set | si vola ai quarti!

(Di giovedì 11 aprile 2024)serve un’altra vittoria su un piatto d’argento. La terra rossa del Masters 1000 difa da cornice all’ennesimo successo del campione altoatesino che ‘cucina’ Jans-Lennarda fuoco lento per poco più di un’ora di gioco e si impone in due set. Combattuto il primo parziale con un break e controbreak nei primi game. La parità si sblocca sul 4-5 con un break diche chiude 4-6 il primo set nel gioco successivo al primo set point utile. Nel secondo setstrappa un servizio al tedesco al terzo game, poi si ripete sul 2-5 alla terza palla break a disposizione. Il game successivo ha il suono del timer del forno: 2-6 al primo match point utile, “è pronto, tutti a ta”. Siai...

