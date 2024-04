Atletica | Simonelli senza limiti | “Progresso importante nei 110 hs Per la staffetta ci sono…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un grande talento. Lorenzoè sicuramente uno degli esponenti più importanti della nouvelle vague dell’italiana. Reduce dal fantastico argento nei Mondiali indoor sui 60 metri a Glasgow (Scozia), il 21enne nostrano ha stabilito in quella Finale anche il primato italiano di 7.43, dimostrando il carattere di chi non teme il confronto con avversari ben più navigati. Solo lo statunitense, primatista del mondo, Grant Holloway ha saputo precederlo in quell’atto conclusivo.ha voglia di continuare migliorare. Figlio di un antropologo e con mamma tanzaniana, l’atleta azzurro ha iniziato a far parlare di sé nella stagione indoor del 2019 con il limite italiano allievi dei 60 ostacoli, stabilito tre volte fino a 7.71. Nel 2021 è diventato primatista nazionale juniores al coperto (7.63), ma dimostrando qualità non ...