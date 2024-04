Atletica | Fabbri e Weir presenti al Grifone Meeting

(Di giovedì 11 aprile 2024) I pesisti azzurri Leonardoe Zanesarannoaldi Asti, tappa Challenger del World Athletics Continental Tour. Per la prima volta l’evento si svolgerà in Piemonte, dopo le edizioni precedenti a Castiglione della Pescaia e Grosseto, e avrà luogo il 23 maggio. I campioni italiani sfrutteranno ilin preparazione degli Europei di Roma e poi delle Olimpiadi di Parigi. SportFace.

Sono giornate di partenza verso l’estero per alcuni dei big azzurri, in preparazione degli appuntamenti stagionali. Mercoledì 27 marzo decollerà verso Tenerife il campione olimpico, mondiale ed ... (sportface)

Asti: Fabbri e Weir lanciano il Grifone Meeting - Passerà dal Grifone Meeting di Asti il cammino che porta Leonardo Fabbri e Zane Weir agli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi. Gli organizzatori dell’evento che per la prima volta si terrà in P ...fidal

Prime adesioni per il Grifone Meeting di Atletica ad Asti: in gara le stelle azzurre del lancio del peso - Le stelle del lancio del peso azzurro Leonardo Fabbri e Zane Weir saranno tra i protagonisti del "Grifone Meeting Città di Asti", in programma giovedì 23 ...atnews

Atletica Raffica di podi per il Parco Alpi Apuane. Marco Osimanti vince al “Pilade Cinquini“. Argento per Davini - Atleti del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar conquistano numerosi podi in varie gare regionali, tra cui il trofeo "Monte di corsa" a Siena e la "Mezza di Pistoia". Titoli e ottime prestazioni ev ...lanazione