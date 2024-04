(Di giovedì 11 aprile 2024) Ufficiale la partecipazione dell'azzurro alla seconda tappa del circuito internazionale. ROMA - In gara inper iniziare la stagione all'aperto dopo un inverno da sogno. È ufficiale che Mattiasarà in pedana sabato 27a Suzhou, in, nella seconda tappa della WandaLeag

Il Calendario completo della Wanda Diamond League 2024 di atletica leggera: ecco, di seguito, le informazioni per seguire tutte le tappe. Il più importante circuito mondiale si aprirà a Xiamen, in ... (sportface)

Dopo un grande inverno a livello indoor, inizia dalla Cina l’avventura stagionale all’aperto per Mattia Furlani , atteso al debutto in Diamond League quest’anno in Cina , a Suzhou, seconda tappa del ... (sportface)

Atletica, Diamond League 2024: Mattia Furlani in pedana in Cina - Dopo un grande inverno a livello indoor, inizia dalla Cina l’avventura stagionale all’aperto per Mattia Furlani, atteso al debutto in Diamond League quest’anno in Cina, a Suzhou, seconda tappa del mas ...sportface

Atletica: Diamond League. I salti di Furlani in Cina il 27 aprile - Ufficiale la partecipazione dell'azzurro alla seconda tappa del circuito internazionale.ROMA (ITALPRESS) - In gara in Cina per iniziare la ...sport.tiscali

Atletica, Mattia Furlani vola in Diamond League: primi salti in Cina, sfida a due Campioni del Mondo - Mattia Furlani inizierà la propria stagione all'aperto in Cina. Il giovane fuoriclasse laziale sarà infatti uno dei protagonisti della seconda tappa della Diamond League, il massimo circuito internazi ...oasport