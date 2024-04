Atletica | Diamond League 2024 | Mattia Furlani in pedana in Cina

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dopo un grande inverno a livello indoor, inizia dallal’avventura stagionale all’aperto per, atteso al debutto inquest’anno in, a Suzhou, seconda tappa del massimo circuito di. Esarà al cospetto di tanti big del salto in lungo, elenco del quale, però, adesso può far tranquillamente parte anche il talento delle Fiamme Oro. Gli organizzatori del meeting cinese hanno comunicato il cast completo del lungo: insieme al giovane 19enne italiano, presenti anche due campioni del mondo, vale a dire il giamaicano oro di Doha Tajay Gayle e il cinese oro di Eugene Wang Jianan. Altri protagonisti attesi Carey McLeod (Giamaica), gli statunitensi Marquis Dendy, Jarrion Lawson e William Williams, dai Caraibi il ...

