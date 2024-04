Atletica | brilla la Virtus | Cadetti | tante medaglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Successo della seconda giornata della prima fase interprovinciale del campionato di società "" maschile e femminile, organizzato dallaal "Martini" (ex Coni). Tribuna gremita di spettatori; hanno gareggiato quasi 500 atleti di oltre venti società toscane. Per la, tra i risultati più significativi, c’è l’oro di Edoardo Cosimini nel disco: 37.27, primato personale e minimo per i campionati italiani di categoria, seconda miglior prestazione italiana outdoor 2024. Luca Cantoni, nel giavellotto 600 gr, conquista il bronzo stabilendo il nuovo record personale con 32.50 a due gradini da Edoardo Cosimini che, con 34.83, strappa il secondo oro di giornata. Bellissima vittoria anche per Giulio Guccione nei 2000 metri (6’02”47) e per la "4x100" maschile (Lorenzo Umberti, Davide Ricci, Giulio Guccione e Francesco Biagioni). ...