Atletica | alla classica della marcia | la ragazza imolese è arrivata decima e ha siglato il record personale Palmonari brilla in Repubblica Ceca Sacmi Avis | tre argenti ai regionali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Successo meritato per l’atleta dell’Icel Lugo, affiliata, Beatricea Podebrady, in. L’atletaprova in una gara internazionale, arrivae prima italiana sui 10 chilometri under 20 scremando la classifica al netto delle under 18. Beatrice migliora il Pb portandosi a 50’08 e, al primo anno di categoria, segna il nuovo primato regionale Allieve. Ai campionatidi 10mila metri su pista a Rubiera, l’guadagna tre medaglie d’argento. Tra gli Assoluti, Luis Matteo Ricciardi sale sul secondo ...