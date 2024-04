Atalanta | missione impossibile contro il Liverpool? Forse | ma quel precedente… I motivi per crederci

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 aprile 2024) Una partita che non ha bisogno di presentazioni, una sfida tra squadre forti e in grado di togliersi ancora tante soddisfazioni in stagione. Da una parte il, una squadra stellare e pienamente in gioco per la vittoria della Premier, dall’altra l’, un gruppo sempre più solido e ancora in corsa per il quarto posto in Serie A. Stiamo parlando della partita di andata dei quarti di finale di Europa League, ad Anfield. La squadra di Klopp è nettamente favorita per la vittoria e anche le quote sono a favore del club inglese. I nerazzurri non hanno intenzione di essere considerati la vittima sacrificale e un’impresa non è da assolutamente da escludere. Foto di Andy Rain / AnsaIperPressione e verticalizzazioni: l’è ormai una certezza anche in ambito internazionale. ...