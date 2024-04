Atalanta | Kolasinac assente contro il Liverpool

(Di giovedì 11 aprile 2024) Seadnon sarà presente ai quarti di finale di Europa Leagueil. Il difensore dell’ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro nella rifinitura di questa mattina. La Dea dovrà quindi scendere in campo nello stadio avversario senza il bosniaco, che si sottoporrà ai dovuti esami nei prossimi giorni. SportFace.

Liverpool (Inghilterra). Sead Kolasinac ad Anfield ci ha già giocato e vinto quando giocava con l’Arsenal: sa come si fa a battere il Liverpool, ora proverà a trasmetterlo anche ai suoi compagni ... (bergamonews)

“Contro il Liverpool sarà una partita speciale e dovremo prestare attenzione un po’ a tutto. Conosco bene uno stadio come Anfield e il suo calore. I tifosi di casa saranno un ostacolo da superare, ... (sportface)

Infortunio Kolasinac : si ferma per Liverpool Atalanta il difensore bosniaco. Ecco le condizioni attuali nell’ultim’ora Brutte notizie per l’ Atalanta in vista della sfida odierna contro il Liverpool : ... (calcionews24)

Europa League: Atalanta, niente Liverpool per Kolasinac - Niente quarto di finale di Europa League in casa del Liverpool, stasera, per Sead Kolasinac. Il difensore bosniaco dell'Atalanta ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore sinistro nella rifi ...ansa

Atalanta, infortunio per Kolasinac: out contro il Liverpool - Brutte notizie per Gasperini. Senad Kolasinac si ferma, a meno di due ore dal calcio di inizio di Liverpool-Atalanta. L'ex Arsenal e OM ha accusato un problema muscolare nell'ultimo allenamento di ...fantacalcio

Atalanta, Kolasinac salta la sfida col Liverpool: la prima diagnosi, quando può tornare - L`Atalanta dovrà rinunciare a Sead Kolasinac per l`importantissima andata dei quarti di finale di Europa League contro il Liverpool. Il difensore bosniaco ha accusato.calciomercato