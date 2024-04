Atalanta | Gasperini | «Questa vittoria è come una coppa»

(Di giovedì 11 aprile 2024) Le parole di Gian Piero, allenatore dell’, dopo l’andata dei quarti di Europa League contro il Liverpool Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Liverpool-, andata dei quarti di finale di Europa League terminata 0-3. EMOZIONI – «La felicità è, abbiamo giocato in uno stadio storico, contro una formazione di

L’ Atalanta giganteggia a Liverpool e riscrive la storia a Liverpool . Già, perché è la seconda vittoria consecutiva per la Dea dalle parti di Anfield , e se lo 0-2 di tre anni fa servì per sistemare ... (sportface)

“Congratulazioni all’Atalanta per il bel lavoro, ha giocato molto bene. Ha avuto grande disciplina tattica nel difendersi e nel pressing a tutto campo , vincendo i contrasti”. Così Jurgen Klopp dopo ... (sportface)

Gasperini: «Risultato straordinario ed eclatante per tutta l’Atalanta col Liverpool» - Gasperini ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo l’impresa dell’Atalanta ad Anfield contro il Liverpool in Europa League per 0-3. Queste le dichiarazioni dell’ex allenatore della Primavera della ...juventusnews24

Liverpool-Atalanta, Scamacca: "Notte fantastica ma c'è ancora il ritorno" - Gianluca Scamacca è il grande protagonista della notte da sogno dell'Atalanta ad Anfield ... L'attaccante romano sottilinea la bontà del lavoro della squadra di Gasperini: "E' un percorso iniziato ad ...sport.sky

Europa League:Atalanta da sogno, fa la storia a Liverpool. Roma sbanca S. Siro. Pareggio tra Viktoria Plzen e Fiorentina - L'Atalanta batte Liverpool 3-0 nell'andata dei quarti di finale mentre il derby italiano Milan-Roma, finisce 0-1. In Conference league si chiude in pareggio 0-0 il match tra Viktoria Plzen e Fiorentin ...rtl