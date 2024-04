Atalanta da impazzire a Liverpool | Gasperini | “Successo storico”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – Sembrava la missione più difficile del quartetto europeo di squadre italiane, invece per ora è stata la più semplice. La vittoria per 0-3 dell’ad Anfield mette una mezza ipoteca sulla qualificazione alle semifinali di Europa League e fa una grande regalo all’Italia in ottica ranking europeo. Doppio Scamacca e Pasalic per il tris da sogno che va volare in alto la Dea, rifilando aluna sconfitta in casa dopo 33 risultati utili consecutivi. Tra sette giorni il ritorno, ma intantonon può che essere soddisfatto dei suoi, autori di una partita magistrale per tenuta mentale e fisica, per gioco e ritmi, per idee e intensità: “E’ il capolavoro della mia carriera? Diciamo che è un risultato straordinario, per l’e la sua storia, per tutti i tifosi ...