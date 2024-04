Atalanta | centinaia di tifosi sulle rive del Mersey Sognando Anfield… e i Beatles

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Liverpool (Inghilterra). C’è chi ha viaggiato direttamente su Liverpool, chi invece si appoggia dalla vicina Manchester, chi ha preferito optare per il giro largo da altri aeroporti della Gran Bretagna come Londra o Newcastle. Le soluzioni più svariate, facendo scalo anche attraverso altre città europee. Senza dimenticare i charter o i viaggi organizzati. E lo stesso sarà per il rientro nella giornata di venerdì. C’è anche chi si è visto cancellare il volo, un diretto che partiva da Bologna verso Manchester. Beffa nella beffa, perchè gli imprevisti non possono mancare. I presenti, oltre duemila, si raduneranno nei pressi del centro cittadino per partire con pullman, taxi, magari qualcuno anche camminando, alla volta di Anfield, dove alle 20 locali (ore 21 italiane) l’scenderà in campo per sfidare il Liverpool nella gara d’andata dei quarti di finale della ...