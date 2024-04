Assunzione immediata a tempo indeterminato | è richiesto soltanto il diploma | partecipa alla selezione

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 11 aprile 2024) Una nuova possibilità di lavorare aarriva direttamente dal mondo pubblico: ecco come candidarsi.L’occasione di lavorare apotrebbe diventare realtà e non essereun desiderio o un sogno da tenere nel cassetto. Infatti, dal 3 aprile 2024 è stato emanato un bando di concorso pubblico il quale si articolerà nella realizzazione di soli esami e che è finalizzatocreazione di una graduatoria da cui attingere, appunto, per l’.Lavorare come messo comunale: tutte le informazioni – InformazioneOggi.itLa professione per quale si andrà a lavorare è quella di Operatore Amministrativo Esperto, ovvero Messo Comunale, il quale rientra nell’Area degli Operatori ...