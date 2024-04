Assolto anche in appello l’oste di Lodi che sparò e uccise il ladro Lui | è finito un incubo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 11 aprile 2024)«perché il fatto non costituisce reato»: èl’per Mario Cattaneo,di 73 anni di Casalettogiano che nella notte tra il 9 e il 10 marzo del 2017 colpì a morte con il proprio fucile da caccia Petre Ungureanu, 32 anni, uno dei ladri che aveva sorpreso a rubare nel suo locale. I giudici della quinta sezione penale della corte d’di Milano lo hanno, confermando la sentenza di primo grado, a fronte della richiesta della pg Maria Vittoria Mazza che per il ristoratore aveva chiesto la condanna a tre anni per “eccesso colposo” da parte dell’imputato che aveva imbracciato il fucile e che, durante una colluttazione con il rapinatore, aveva sparato un solo colpo, rivelatosi mortale. Milano, i giudici della Corte ...