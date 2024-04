Asl Caserta | via alla transizione digitale | verso riduzione dei tempi di attesa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 aprile 2024) Una vera rivoluzione in campo sanitario sta avvenendo in Campania e vede protagonista l’Azienda Sanitaria diche sta attuando un processo diunico nel suo genere.fine dello scorso anno l’Asl diha infatti attivato un percorso innovativo, fortemente voluto dal Direttore Generale, Amedeo Blasotti, che la porterà nel corso prossimi tre anni ad un cambiamento profondo sia nella gestione dei processi interni, sia al miglioramento emaggiore efficienza nell’erogazione dei servizi sanitari. Parliamo di un bacino di riferimento di 903.067 abitanti, la terza provincia campana e quindicesima in Italia per numero di abitanti, con 104 comuni. L’Aslha 11 distretti sanitari, che costituiscono 11 strutture complesse. A ...