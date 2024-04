Ascolti tv ieri | flop Francini | bocciato Pupa e Secchione Top GialappaShow

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 11 aprile 2024) Glitv di, mercoledì 10 aprile 2024, in prime time hanno registrato per la prima puntata di Forte e Chiara su Rai1 2.176.000 spettatori con il 13.9% di share. Programma noioso e deludente, un one woman show completamente sconclusionato e poco coinvolgente. Chiarapuò essere anche brava nella sua comicità o nei pochi momenti dedicati ai suoi interventi quando viene ospitata da altre trasmissioni, ma probabilmente Forte e Chiara è più adatto a uno spettacolo teatrale piuttosto alla prima serata di una rete ammiraglia. Nonostante le buone intenzioni ci si è persi nel caos anche con gli ospiti e i momenti nostalgia. Il debutto della nuova edizione de Lae ilsu Italia 1 è stato visto da 957.000 spettatori, 5.8% di share, ed è il meno visto di sempre. Nulla di nuovo, ma ...