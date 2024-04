Ascolti tv del 10 aprile | Chiara Francini debutta su Rai 1 ma deve fare attenzione

(Di giovedì 11 aprile 2024)ha fatto il suo debutto su Rai 1 con il One Woman Show, Forte e, e si è trovata a scontrarsi con un palinsesto davvero ostico. Su Canale 5 infatti è andata in onda una nuova puntata della fiction, Vanina – Un vicequestore a Catania, con Giusy Buscemi. Su Rai 3 c’era Chi l’ha visto? e su Italia 1 è iniziata la nuova stagione di La Pupa e il Secchione. La programmazione tv di mercoledì 10è da titani e la guerra dello share è senza pietà.è tornata su Rai 1 dopo l’esperienza da co-conduttrice al Festival di Sanremo 2023, ma questa volta con un programma tutto suo. Tra gli ospiti della prima puntata una parata di stelle di ogni genere, Luca Argentero, Carlo Conti, Laura Chiatti, Barbara Foria, Nino Frassica, Lillo, Marco Masini, Giorgio ...

Come sono andati gli ascolti tv della puntata di Belve , andata in onda Martedì 9 aprile 2204 condotta da Francesca Fagnani e che ha avuto come ospite Fedez ? Ecco i dati Auditel in merito all’ analisi ... (superguidatv)

'Caso Bari' in Commissione Antimafia, l'audizione della magistrata Romanazzi: "Sistema assunzioni pilotate in Amtab" - La presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale del capoluogo pugliese ha precisato: "L'azienda non può essere qualificata come impresa criminosa perché l'organo gestionale ha conserva ...baritoday

L'oroscopo di domani 12 aprile e classifica: giornata in ripresa per Pesci - L'oroscopo di venerdì 12 aprile, è influenzato dalla Luna in Gemelli, destinata a movimentare la quotidianità di tutti segni dello zodiaco. In primo piano finiscono i soldi, l'amore, le relazioni con ...it.blastingnews

L’esempio di un frate - Firenze, 11 aprile 2024 – San Francesco con la sua breve vita ha cambiato la storia. L’ha cambiata con un colpo di reni che ha invertito un processo storico, innescando un cambiamento epocale. È stato ...lanazione