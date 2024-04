Ascolti tv | chi ha vinto ieri sera?

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 11 aprile 2024)tv: chi hala gara dell’audience in primata? Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della primat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it Notizia in aggiornamento Nellata di, mercoledì 10 aprile 2024, su Rai1 – dalle 21.44 alle 0.17 – la prima puntata di Forte e Chiara ha conquistato 2.176.000 spettatori pari al 13.9% di share (presentazione di 1 minuti: 4.051.000 – 19.51%). Su Canale5 Vanina – Un Vicequestore a Catania ha incollato davanti al video 2.781.000 spettatori con uno share del 16.51%. Su Rai2 Delitti in Paradiso raduna 962.000 spettatori pari al 5.4% di share (primo episodio a 1.127.000 e il 5.69%, secondo episodio a 792.000 e il 5.08%). Su ...