ASCOLTI TV 10 APRILE 2024 | VINCE VANINA 16 | 5% | MALE FORTE E CHIARA 13 | 9% | DISASTRO LA PUPA 5 | 9% | OK I GIALAPPI 4 | 2%

(Di giovedì 11 aprile 2024)TV 10• Mercoledì • Tg1 Mattina – 306 8.72 Tg1 + Economia – 995 18.22 + 1162 21.94 UnoMattina – 1003 19.95 Storie Italiane – 996 20.57 + 1072 21.68 Celebrazione Festa della Polizia di Stato – 969 15.94 E’ Sempre Mezzogiorno! Menù – 1718 16.16 Tg1 – 3189 24.53 La Volta Buona – 1642 13.59 + 1641 16.10 Il Paradiso delle Signore – 1854 20.99 Tg1 + Pres. ViD – 1253 14.92 + 1655 19.43 La Vita in Diretta – 2144 22.21 L’Eredità – 2962 23.84 L’Eredità – 4236 27.25 Tg1 – 4705 24.82 Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4512 22.44 + 5691 26.98– 2176 13.90 Tg1 + Porta a Porta – 746 10.85 + 424 9.08 Prima Pagina Tg5 – 621 17.82 Tg5 – 1094 20.19 Mattino 5 News – 901 17.85 + 799 16.55 + 680 13.77 Forum – 1358 17.72 Tg5 – 2709 21.62 Isola + Beautiful – 2490 19.01 + 2608 20.37 Endless ...

