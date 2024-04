Arrivano le direttive colazione L' Europa rivoluziona l' etichettatura | dal miele ai succhi di frutta

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 11 aprile 2024) Mercoledì scorso il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva l'accordo politico sulle norme aggiornate in materia di composizione, denominazione,e presentazione di alcuni prodotti alimentari solitamente usati per la prima, le cosiddette "", con 603 voti favorevoli, 9 contrari e 10 astensioni. Una serie di provvedimenti che mirano ad aiutare i consumatori a prendere decisioni informate e più sane su prodotti comedi, marmellate e confetture. A cosa servono le nuoveLe nuove norme contrasteranno le importazioni diadulterato da paesi terzi attraverso l'obbligatoria e chiaramente visibile del paese di origine e ...