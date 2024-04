“Arriva lui in Honduras” Isola dei Famosi 2024 | chi è il nuovo naufrago vip

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’deisi avvicina a grandi passi alla seconda puntata e proprio nella serata dell’11 aprile dovrebbe esserci uningresso. L’arrivo di questo famoso insembrerebbe confermato, visto che lui lo aveva fatto sapere giorni fa e inoltre le indiscrezioni sono sempre più frequenti. A fugare ogni dubbio ci penserà Vladimir Luxuria durante l’appuntamento. Siamo ancora all’inizio dell’dei, quindi tutto può cambiare repentinamente. Ci saranno delle eliminazioni in futuro, ma intanto i fari sono puntati sulingresso. C’è già anche il suo nome e cognome che si sta diffondendo in rete e c’è grande curiosità per vederlo eventualmente all’opera. E chissà come reagiranno gli altri naufraghi a questa notizia. Leggi anche: “Una ...

Alla vigilia dell’esordio nel girone per il quinto posto che qualifica alla Challenge Cup, esordio di prestigio e difficile contro la Lube Civitanova, è il direttore sportivo della Valsa Group ... (ilrestodelcarlino)

«La noia è l’ultima cosa che i tifosi parigini proveranno con Luis Enrique », parola di Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona. «Sono in ottime mani. Con Luis Enrique , si divertiranno molto». Ed ... (ilnapolista)

Momblano (TeleLombardia): “Bremer Non capisco i fischi. In estate può partire” - Come Arriva la Juve al derby contro il Toro Lo abbiamo domandato a chi conosce molto bene tutti i segreti della formazione bianconera ...toronews

Lodi: pg Milano, condannare a 3 anni l'oste che sparò, 'no giustizia fai da te' - Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Mario Cattaneo, l'oste di 73 anni di Casaletto Lodigiano che nella notte tra il 9 e il 10 marzo del 2017 colpì a morte con il proprio fucile da caccia Petre Ungureanu, 32 ...lanuovasardegna

Pagina 2 | Padovano racconta l'incubo: "Il Mondiale in carcere, Vialli e Bergamini angeli" - Dall’arresto all’assoluzione e ai ricordi in maglia Juve, l’ex attaccante dice tutto in una toccante intervista ...tuttosport