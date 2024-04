Arriva Gloria!, musica pop in un film in costume - Dopo il passaggio in concorso all’ultima Berlinale, Arriva al cinema Gloria! il film che segna il debutto alla regia di Margherita Vicario, finora nota al pubblico come attrice e cantautrice.wired

Esce "Gloria!", film musicale sulla sorellanza di Margherita Vicario - Teresa, "la muta", l'orfana sguattera dall'orecchio assoluto, che ha il volto di Galatea Bellugi, si unisce a un gruppetto di straordinarie musiciste - ovvero Veronica Lucchesi (La Rappresentante di ...libero

Al cinema ‘Gloria!’: per Margherita Vicario la prima è buona (e suona bene). La recensione di Alberto Crespi - Arriva in sala il debutto alla regia della musicista. Una vicenda ambientata in un convento femminile nel Veneto dell’Ottocento, tra ragazze creative e ...repubblica