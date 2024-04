Arrigo Sacchi dopo le presunte accuse all’Inter | ecco il post-Jesi

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di giovedì 11 aprile 2024), un maestro di vita e di sport. Durante una splendida serata all’Hotel Federico II di, l’indimenticato architetto del Milan vincente degli anni ’80 e ’90, ha condiviso i segreti del suo successo nel calcio. Ma anche preziosi principi etici e morali che possono essere applicati a ogni ambito della vita. In un momento significativo della serata,ha raccontato un episodio emblematico del suo rapporto con il presidente Berlusconi. Quando Berlusconi gli chiese se fosse opportuno acquistare calciatori di grande valore per la squadra,rispose con fermezza. Rispose che vincere con un bilancio in rosso equivale a imbrogliare. Quest’affermazione, riportata da un giornalista presente, ha sollevato una domanda diretta al maestro del ...