Arpac | dal 15 aprile riparte il monitoraggio del mare

(Di giovedì 11 aprile 2024) Caserta.lunedì 15ildidelle acque di balneazione in Campania, che proseguirà fino alla fine di settembre. Le acque balneabili rappresentano il 97% del totale della costa monitorata come per lo scorso anno ma, per la stagione balneare 2024, sottolinea l’, “è significativo l’aumento delle acque ”eccellenti” che passano dall’88% della scorsa annualità al 90% in questa stagione”. Ad oggi la balneazione è vietata nel 3% della costa monitorata, cioè quella classificata di qualità “scarsa”; questi tratti potrebbero però essere riaperti alla balneazione anche durante la stagione balneare a condizione che le autorità competenti mettano in atto e documentino alla Regione misure ed interventi di risanamento, confermati da esiti favorevoli delle analisi di laboratorio che ...