Arezzo | trovati 76 ordigni della seconda guerra mondiale

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – Ben 76, ancora molto pericolosi, sono stati individuati e fatti brillare in un bosco di Subbiano. Sono bombe da mortaio di varie dimensioni e una granata da fucile. Glisono stati ridai carabinieri forestali in tre differenti aree, nel raggio di un chilometro, dove pare che alla finei tedeschi avessero una linea di sbarramento all’avanzata degli Alleati. Nei primi giorni di aprile, i Carabinieri Forestali di Subbiano hanno segnalato il ritrovamento di 76bellici inesplosi nel territorio boscato di Subbiano: 43 bombe da mortaio da 2 pollici, 23 bombe da mortaio da 2 pollici fumogene, 9 bombe da mortaio da ...

