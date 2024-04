Arezzo | la Centrale operativa territoriale diventa realtà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – Inaugurata oggi ladi. Uno stabile su un unico piano realizzato interamente ex novo dopo la demolizione di tre fabbricati fatiscenti presenti nell'area circostante. La somma complessiva impiegata per costruire la nuova struttura è di quasi 610 mila euro, finanziata quasi interamente con i fondi Pnrr. La Cot Aretina è stata inaugurata stamani alla presenza dell'assessore regionale al Diritto alla Salute e Sanità Simone Bezzini: a fare gli onori di casa la direzione aziendale Asl Toscana Sud Est in testa alla quale il Direttore generale Antonio D’Urso. “Laha una funzione strategica nell’assicurare una stretta sinergia fra rete di emergenza-urgenza, ...