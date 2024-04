Arce Omicidio Serena Mollicone | al processo | il maresciallo Evangelista e le prime indagini sui Mottola VIDEO

(Di giovedì 11 aprile 2024)– Come iniziarono e come si svolsero le nuove, dal 2017 in poi, sul delitto diavvenuto il 1 giugno 2001. Lo hanno raccontato nella nuova udienza, la 14°, deld’appello per la morte della studentessa diil nuovo comandante della Caserma dei Carabinieri di, ilGaetano L'articolo: al, ile lesuiTemporeale Quotidiano.

Confermata la detenzione in carcere per uno dei quattro aggressori di Colleferro, arrestato questa mattina. Fratelli Bianchi, oggi la sentenza in Cassazione per l’ Omicidio di Willy – ... (ilcorrieredellacitta)

I carabinieri stamattina hanno portato nel carcere di Velletri Francesco Belleggia , condanna to insieme a Mario Pincarelli in via definitiva per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte . Dovrà scontare 23 ... (fanpage)

Processo Mollicone, la controinchiesta che non piaceva - A parlare ieri nell’aula di Corte d’assise d’appello è Ernesto Venticinque appuntato dell’Arma che insieme al maresciallo a capo della stazione di Arce dopo Mottola ... riapertura delle indagini ...ciociariaoggi

Sull’Omicidio Mollicone carabiniere parla in aula: “Serena dava fastidio, non volevano indagare” - "Sembrava che desse fastidio e che non volessero indagare sull'Omicidio - ha spiegato Ernesto Venticinque in aula - Ma con il maresciallo Evangelista ...fanpage

Serena Mollicone, l'appuntato Venticinque: «Le indagini davano fastidio, nessuno voleva parlarne» - «Sembrava che l'Omicidio di Serena Mollicone desse fastidio. Tuzi e Suprano non erano interessati alle indagini su Serena, era come se non volessero farle. Inoltre mi ...ilmessaggero