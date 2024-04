App IO | arriveranno le comunicazioni AdE Quali e da quando

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 11 aprile 2024) Continua il processo di semplificazione del Fisco in vista della Riforma Fiscale: ledell’Agenzia delle Entrate cominceranno ad arrivare sull’App Io. Scadenze riguardanti le cartelle esattoriali, gli adempimenti, quindi, le rate da saldare, l’accredito di rimborsi e così via: sarà una notifica ad avvertire il contribuente. Uno sguardo alle ultime novità sull’argomento. Superbollo 2024: abolizione rinviata ancora. Quanto aspettare? App IO: servirà per ricevere ledell’AdE Si aggiunge un altro pezzo al complesso puzzle della Riforma Fiscale. In un’ottica di semplificazione del rapporto tra Fisco e contribuenti, da ora in poi ledell’Agenzia delle Entrate saranno recapitate via App IO. In sostanza, a breve saranno messi da parte sms e mail (tra l’altro, sempre più al centro di casi ...