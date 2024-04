Aosta | la vittima una 22enne francese | per il pm è un femminicidio

(Di giovedì 11 aprile 2024) È stato fermato dalla polizia, il sospettato del delitto della ragazza trovata morta in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d’. Si tratterebbe di un giovane nato in Italia di origini egiziane che era stato visto con lei nei giorni precedenti al delitto. Lo scorso martedì è stata identificata la giovane trovata L'articolo proviene da Il Difforme.

Le accuse del procuratore a Sohaib Teima, 21 anni, arrestato durante la fuga in Francia: “Ha portato la giovane nella chiesetta per ucciderla, dopo il delitto le ha sottratto documenti e telefonino” (torino.repubblica)

Ragazza uccisa ad Aosta, pm: “Nessun raptus, è femminicidio per possesso e annullamento della vittima” - “Si tratta di un classico femminicidio che è stato determinato da un movente di possesso e di annullamento della volontà della vittima" ha spiegato ...fanpage

Ragazza uccisa a La Salle, arrestato il presunto assassino: è un 21enne residente nelle Marche - Il giovane era già a processo per abusi sulla vittima "Non si è trattato di raptus, di gelosia o di passione. Si tratta di un classico femminicidio che è stato determinato da un movente di possesso ...youtvrs

Auriane Laisne uccisa in Valle d’Aosta, il pm: “Femminicidio premeditato per il possesso e l’annullamento della vittima” - Le accuse del procuratore a Sohaib Teima, 21 anni, arrestato durante la fuga in Francia: “Ha portato la giovane nella chiesetta per ucciderla, dopo il delitto ...torino.repubblica