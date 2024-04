(Di giovedì 11 aprile 2024) La caccia all'uomo per trovare ilfrancese di 22 anni il cui corpo è stato rinvenuto in una chiesetta diroccata vicinoè finita mercoledì sera....

È ricercato dalla fine di marzo per «violazione del controllo giudiziario» il giovane di nazionalità italiana, di 21 anni, incensurato, sospettato dell’omicidio della sua compagna in Valle d’ Aosta . ... (open.online)

È stato arrestato in serata a Lione il ventunenne italiano sospettato di aver ucciso una ragazza francese in un villaggio abbandonato in Valle d' Aosta . La notizia è stata data dal... (leggo)

Aosta, chi è il fidanzato italiano della ragazza morta arrestato: era già a processo per violenze contro di lei - La caccia all'uomo per trovare il fidanzato della ragazza francese di 22 anni il cui corpo è stato rinvenuto in una chiesetta diroccata vicino Aosta è finita mercoledì ...leggo

Ragazza uccisa Aosta, arrestato a Lione il presunto killer: italiano di origine egiziana, era già a processo per abusi sulla vittima - Prima di ucciderla era già stato violento nei suoi confronti. Le aveva rotto il naso a furia di botte. Lei aveva trovato il coraggio di denunciarlo e tra qualche giorno ci sarebbe stato ...ilmattino