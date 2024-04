Anzio | indagato per scambio politico-mafioso di voti l' ex sindaco Candido De Angelis

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’exdiDe, èper votodiin relazione alla sua elezione nel maggio del 2018 alla guida del comune, poi sciolto per infiltrazioni mafiose. Proprio le indagini dell’operazione Tritone che hanno portato allo scioglimento del Comune avrebbero svelato, secondo la Direzione distrettuale Antimafia di Roma, come alcune famiglie mafiose avrebbero condizionato le elezioni. A benificiare dei favori dei boss anche l'ex assessore ai lavori pubblici Giuseppe Ranucci di Forza Italia, l’ex consigliera Cinzia Galasso, di Fratelli d’Italia, la consigliera Lucia Pascucci della civica Dee l’ex assessore Gualtiero Di Carlo.

