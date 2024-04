Antonella Fiordelisi svela perchè è finita l’amicizia con Nikita Pelizon | il clamoroso motivo

(Di giovedì 11 aprile 2024)è tornata a parlare della sua esperienza al GF Vip 7 e delconche sembrava molto forte ma che è poi giunta al capolinea. La concorrente di Pechino Express ha spiegato cheha probabilmente preso male una sua battuta, così da allora non ha più risposto e il loro rapporto si è incrinato. Ma ha sottolineato che le vuole ancora bene e che non ha nulla contro di lei, e dunque se fosse per lei si riappacificherebbe con l’ex coinquilina del reality condotto da Alfonso Signorini. Cosa è successo tradopo il GF VIPè stata ospite a Casa Chi da Sophie Codegoni, così che tra le diverse ...

In queste ore Antonella Fiordelisi ha dato la sua versione dei fatti in merito alla fine dell' amicizia con Nikita Pelizon L'articolo Antonella Fiordelisi rivela perché è finita la sua amicizia con ... (novella2000)

Pechino Express le anticipazioni della sesta puntata: ultima tappa nel Laos - Le anticipazioni della tappa di Pechino Express 2024 di oggi, giovedì 11 aprile: ultima tappa nel Laos e le coppie rimaste ancora in gara nel reality.gazzetta

Antonella Fiordelisi rimpiange Vicario e poi svela: "Amicizia finita con Nikita" - A Casa Chi Antonella Fiordelisi ha ribadito di essere single ma non ha nascosto una punta di amarezza per come è finita la liaison con Guglielmo Vicario. "Non c’è nessun gossip, in realtà non mi sento ...corrieredellosport

Antonella Fiordelisi, la lite con Nikita Pelizon: “Tutta colpa di un messaggio” - Antonella Fiordelisi racconta la lite con Nikita Pelizon dopo il Grande Fratello e le sue riflessioni su Pechino Express. Le rivelazioni.donnaglamour