Antonella Fiordelisi rivela perché è finita la sua amicizia con Nikita Pelizon

(Di giovedì 11 aprile 2024) In queste oreha dato la sua versione dei fatti in merito alla fine dell'conL'articolo proviene da Novella 2000.

ì Antonella Fiordelisi , tra le ex vippone del Gf Vip 7 e attuale protagonista di Pechino Express si è raccontata a microfoni di Chi. (comingsoon)

ì Antonella Fiordelisi , tra le ex vippone del Gf Vip 7 e attuale protagonista di Pechino Express si è raccontata a microfoni di Chi. (comingsoon)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno ... (gossipitalia.news)

Antonella Fiordelisi, la lite con Nikita Pelizon: “Tutta colpa di un messaggio” - Antonella Fiordelisi racconta la lite con Nikita Pelizon dopo il Grande Fratello e le sue riflessioni su Pechino Express. Le rivelazioni.donnaglamour

Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon hanno litigato per un messaggio - Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon hanno litigato per un messaggio: è stata la schermitrice ha provocare le ire della Pelizon.notizie

Antonella Fiordelisi e Nikita: amicizia finita per un messaggio - La Fiordelisi ha confessato come mai non ha più rapporto con Nikita. Le divergenze caratteriali hanno influito.gossipetv