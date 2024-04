Anticipazioni serale Amici | tutti gli spoiler del 13 aprile | eliminato e ospiti

(Di giovedì 11 aprile 2024) Quarta puntata deldiparticolarmente frizzante. Quella registrata giovedì 11e in onda sabato 13in prima serata su Canale 5 ha visto come di consueto numerose polemiche fra gli insegnanti, una sfida fra gli stessi professori e un. Oltre alla novità: la comunicazione della sostituzione di Gaia De Martino con Aurora Ranvestel. Nelle prime tre puntate sono stati eliminati il cantante Ayle e i ballerini Kumo, Nicholas, Giovanni e Lucia. Chi vincequanto guadagna? Il valore di un successo Le squadre I giudici GliL'Le squadre Ad oggi l'unica squadra a non aver lasciato componenti per strada è quella capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Anna ...

