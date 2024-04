Anticipazioni Isola dei Famosi puntata 11 aprile | news e streaming

Isola dei Famosi 2024…" - Isola dei Famosi 2024, stasera salta la diretta: il motivo. Tonia Romano rompe il silenzio: ecco perché ha abbandonato. Nominati, sondaggi e Anticipazioni ...informazione

Isola dei Famosi 2024, Khady sbotta contro Pietro: «Ci stiamo stufando sei egoista». Lui si difende: «Basta accusarmi di tutto» - «Fino ad adesso l’abbiamo tutelato anche troppo. Non fa niente dalla mattina alla sera e se prendiamo qualcosa lo dividiamo comunque con lui. Siamo sempre disponibili e lui no».ilmessaggero

Isola dei Famosi 2024: Anticipazioni e nominati. Ecco perché la puntata di oggi non è in diretta - Anticipazioni Isola dei famosi 2024 oggi, giovedì 11 aprile. La puntata non è in diretta e il televoto chiude nel pomeriggio: ecco perché.gazzetta