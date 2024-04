Anticipazioni Amici Serale quarta puntata | nuova allieva ed eliminato

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nuovo appuntamento con ledeldi: oggi, giovedì 11 aprile, si registra ladiin onda sabato 13 aprile 2024. La scorsa settimana Lucia Ferrari è stata eliminata perdendo al ballottaggio contro Sofia e Lil Jolie. Alla ballerina, però, è stato offerto un contratto di lavoro da parte della compagnia canadese ProArteDanza. Petit ha convinto il pubblico prima in feat con Holden sulle note di Tango, poi in un medley in francese e napoletano su Est-ce Que Tu M'Aimes di Maitre Gims e Tous les Memes di Stromae. Cristiano Malgioglio ha chiesto a Holden di darsi una svegliata perché continua a non essere lui in questo. Gaia De Martino si è ritirata provvisoriamente per un infortunio al ginocchio. Raimondo Todaro ha proposto ...