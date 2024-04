Anticipazioni Amici 23 | terza puntata del serale | ecco chi sono i due allievi al ballottaggio per l’eliminazione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 11 aprile 2024)appena terminate le registrazioni delladeldella ventitreesima edizione di, il talent show più ambito e seguito d’Italia. I prof che si “sfideranno” insieme alle loro squadreLorella Cuccarini, Raimondo Todaro, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli che ha preso il posto di Arisa, Rudy Zerbi ed Emanuel Lo. Squadra che vince non si cambia. E dunque confermatissimi in giuria Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Cosa sarà vedremo nell’attesissimadi sabato sera?lefornite come di consueto dalla pagina social Gossiptv: Alfinale perSarah Toscano e Lil Jolie. Post in aggiornamento L'articolo ...