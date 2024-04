Anticipazioni Amici 23 | puntata del 13 aprile | eliminata una cantante donna

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sabato 132024 andrà in onda, in prima serata, su Canale 5, una nuovadel serale di23. La curiosità è tanta perché ormai tutti gli allievi rimasti sono molto bravi e potrebbero contendersi la vittoria. Inoltre, in tanti vogliono capire come si svolgerà ladopo l’infortunio di Gaia e la sostituzione di Aurora fino a che la ballerina non si riprenderà, sempre se Aurora riuscirà a rimanere in gioco! Insomma, sarà un appuntamento molto interessante in cui gli allievi saranno giudicati, come sempre, da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Inoltre, non mancheranno neanche degli ospiti speciali. Ma se proprio non riuscite ad attendere sabato, noi siamo in grado di darvi tutte leperché laè stata registrata proprio oggi, ...