Antibiotico sperimentale elimina infezioni da superbatteri nei test preclinici | basta una dose

(Di giovedì 11 aprile 2024) Gli scienziati hanno sviluppato una nuova, promettente classe di antibiotici sperimentali, in grado dire indi laboratorio leprovocate daresistenti a più farmaci. È una notizia straordinaria: le infezione provocate da questi patogeni, infatti, rischiano di uccidere 450.000 persone in Italia e 10 milioni nel mondo entro il 2050. E siamo a corto di antibiotici efficaci.

