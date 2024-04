Annullato il piano di smobilitazione | l' Ucraina sta cedendo | la rivolta nell' esercito

(Di giovedì 11 aprile 2024)ildiper i soldati veterani al fronte. Inesplode ladentro all'per la decisione del governo. Un doloroso dietrofront che colpisce i militari che da più tempo stanno combattendo contro l'invasore russo e che certifica le difficoltà di Kiev. Si fanno sentire l'inferiorità numerica rispetto alla Russia sul campo di battaglia e "l'offensiva continua lungo tutta la linea del fronte". Per questi motivi "attualmente - ha annunciato mercoledì alla televisione statale Dmytro Lazutkin, portavoce del ministero della Difesa ucraino - è impossibile indebolire le forze di difesa". Subito si è scatenata la rabbia dei soldati che hanno visto cancellata una clausola di un progetto di legge che avrebbe dato a coloro che hanno trascorso lunghi ...

