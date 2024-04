Anna Castiglia | il nuovo singolo è Whitman featuring Ghemon

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 11 aprile 2024)torna con ilfeat.mentre continua il suo primo tour nei club Dopo aver annunciato che si esibirà sul palco del MI AMI Festival domenica 26 maggio ed essere tra i finalisti di Musicultura 2024, martedì 16 apriletorna con ilfeat.(Warner Music/ADA Music Italy), disponibile in pre-save. Se Waltsi interrogava sul senso della vita,cerca di trovare il senso della fine di una relazione insieme a, che la accompagna in questo brano caratterizzato da atmosfere solari, in cui le sonorità mediterranee tra ...