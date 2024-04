Angri | incendio all’ex scatolificio | residenti evacuati

(Di giovedì 11 aprile 2024) Una nottata di tensione. Ieri, ad, intorno alle ore 3, unè divampato all’interno di un ex, in via dei Goti. In pochi minuti, le fiamme hanno avvolto completamento tutta la struttura di circa 3500 mq. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Nocera, Sarno, Mercato San Severino, del Comando Centrale, 4 autobotti di cui 2 da Napoli e 1 autoscala. Varie persone sono state allontanate in fretta e furia dalle abitazioni in modo precauzionale. La causa è stata l’eccesso di fumo prodotto dall’. Un paio di condomini hanno ricevuto un controllo del 118 per verificare la possibilità rispetto ad un’eventuale intossicazione. Presenti in via dei Goti, ad, anche i carabinieri, il sindaco Ferraioli e i tecnici dell’Arpac. I primi stanno indagando sulla ...

