Andy Roddick parla delle prestazioni di Jannik Sinner | “Non è normale e vi spiego il perché”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Appena tre game quelli concessi danel secondo turno del Masters1000 di Montecarlo contro l’americano Sebastian Korda. Questo è stato il responso dell’esordio sulla terra rossa del 22enne pusterese, che quest’oggi sarà nuovamente in campo per affrontare il tedesco Jan-Lennard Struff negli ottavi di finale del torneo nel Principato. Ci si chiedeva quale sarebbe stato l’adattamento dia una superficie più lenta e la risposta è arrivata in maniera inequivocabile. Da capire sesaprà dar seguito a questa tendenza di netta superiorità rispetto alla concorrenza. Ne hato ai microfoni di Tennis Channel l’ex tennista americano. Il 41enne di Omaha non si è nascosto dietro un dito nell’esprimere il suo pensiero: ...