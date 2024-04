(Di giovedì 11 aprile 2024) Proseguono i disagi per i clienti, che da domenica 7 aprile non possono usufruire a pieno dei propri conti correnti e carte a causa di un aggiornamento di sistema andato male

Disastro alla centrale elettrica di Suviana, ritrovati i corpi di due dispersi - Ritrovati i corpi dei dispersi da parte dei soccorritori dopo l'incidente alla centrale idroelettrica di Suviana ...gazzetta

Ancora problemi per Banca Sella e Hype: nessuna previsione per la risoluzione - Proseguono i disagi per i clienti Banca Sella e Hype, che da domenica 7 aprile non possono usufruire a pieno dei propri conti correnti e carte a causa di un aggiornamento di sistema andato male ...ilgiornale

Omicidio Giulia Tramontano, l'amica: “Voleva tenere il bambino ma si sentiva abbandonata” - "Da quando Giulia ha scoperto di essere incinta, i giorni successivi ci sono stati tanti cambi di idea, l'imputato aveva anteposto dei problemi economici, ogni giorno c'era un 'sì, no, poi sì, Ancora ...napolitoday