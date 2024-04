Ancora poco e | Eleonora Giorgi rompe il silenzio dopo l' intervento | l' annuncio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 aprile 2024) Due settimane die di preoccupazione, nonostante le rassicurazioni dei figli, e ora l'del ritorno a casa.essersi sottoposta a unchirurgico per rimuovere il tumore al pancreas diagnosticatole lo scorso novembre, è tornata a parlare con i suoi follower e ad aggiornarli sul suo stato di salute. "Il 26 marzo l'operazione e ora eccoci qui. Sono passate più di due settimane e si va a casa. Evviva", ha scritto sul suo profilo Instagram ufficiale l'attrice, comunicando così di essere pronta ad abbandonare la clinica romana in cui è stata operata. Come premesso, le ultime notizie sulle sue condizioni di salute le avevano date i figli Paolo e Andrea. "Mamma sta molto meglio, grazie allo staff medico e a tutti voi per l'affetto", ...