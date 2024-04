Anche Google Maps sfrutta ora il foglio di condivisione nativo di Android 14

Nel corso di una una sessione AMA su Reddit, il team di Google Home app si è soffermato su alcune delle novità in arrivo L'articolo Google Home app funzionerà anche offline e supporterà più sensori ... (tuttoandroid)

Thomson Streaming Stick 140G è un dispositivo dedicato a coloro che sono alla ricerca di una soluzione per rendere la propria TV più smart L'articolo Se cercate Google TV ora c’è anche Thomson ... (tuttoandroid)

Google lancia un programma gratuito di formazione e consulenza sull’IA dedicato alle PMI - “IA per il Made in Italy” mette a disposizione risorse online e sul territorio. Per le comunità svantaggiate è previsto Anche un fondo da 1 milione di euro ...engage

Google rende gratuiti alcuni strumenti di editing avanzati che diventano disponibili Anche su iPhone - Questa funzionalità, che in genere è riservata ai nuovi dispositivi Pixel per sei mesi dopo il lancio, sarà ora accessibile Anche agli utenti di precedenti modelli Pixel. Ma Google non si ferma qui: l ...tomshw

DeepMind SIMA: come Google vuole evolvere l'IA con i videogiochi - Il nuovo esperimento di Google con l'intelligenza artificiale si chiama DeepMind SIMA, un'IA addestrata appositamente per interagire con i videogiochi.multiplayer