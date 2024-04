Amstel Gold Race 2024 | i possibili outsider Cosnefroy arriva in formissima | occhio a van Gils

(Di giovedì 11 aprile 2024) Prosegue senza soste il calendario del World Tour di ciclismo al maschile. Dopo le classiche delle pietre ecco le Ardenne che si apriranno, come di consueto, con l’in programma domenica. Tutti contro un super favorito: Mathieu van der Poel, che vuole continuare nella sua primavera da sogno dopo Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, imponendosi anche sulle strade di casa. Diversi gliin una corsa che spesso e volentieri ha visto delle sorprese trionfare. Partiamo da colui che ha dimostrato ieri alla Freccia del Brabante di essere molto brillante e che nel 2022 si è dovuto accontentare per millimetri della piazza d’onore: il francese Benoît(Decathlon AG2R La Mondiale Team). Brillantissimo l’anno scorso, chiuse secondo (primo degli umani dietro Tadej Pogacar), Ben Healy ...

